Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        "Van Gölü Canavarları" bisiklet takımı yarışlara iddialı hazırlanıyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da kısa süre önce kurulan "Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı", ulusal ve uluslararası yarışlara katılmak için sahilde ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Van Gölü Canavarları" bisiklet takımı yarışlara iddialı hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da kısa süre önce kurulan "Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı", ulusal ve uluslararası yarışlara katılmak için sahilde ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde antrenman yapıyor.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet takımı kuruldu.

        Kentteki bisiklet kulüplerine üye 10 sporcunun yer aldığı bisiklet takımı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek yarışmalara katılmak için hazırlıklara başladı.

        Daha önce Van Gölü çevresini birçok kez bisikletle dolaşan sporcular, göl sahilinde, yüksek rakımlı bölgelerde ve engebeli parkurlarda antrenman yapıyor.

        Derneğin kurucu başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgede sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ülkenin en büyük değerlerinden olan Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Bu anlamda sporcularla bir araya gelerek "Van Gölü Canavarları" bisiklet takımını kurduklarını anlatan Özel, "İlhamımızı Van Gölü'nün maviliğinden alıyoruz. Bu alanda da iddialıyız. Bölgemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılacak faaliyetlerde bisiklet takımımız ile temsil edeceğiz." dedi.

        Van Gölü'nün gelecek nesillere temiz bırakılması konusunda bugüne kadar birçok etkinlik yaptıklarını belirten Özel, "Bundan sonra da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Katıldığımız etkinliklerde Van Gölü önceliğimiz olacak. Göl çevresinde yaptığımız bisiklet turlarını yoğun katılımla gerçekleştirdik. Bisiklet takımımızın da önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        - Adem Aslan: "Amacımız Van Gölü havzasında bulunan tüm illeri temsilen gençleri yarışmalara hazırlamak"

        Van Gölü Aktivistleri Spor Kulübü Başkanı Adem Aslan ise Van'da ve bölgede gençleri spora yönlendirmek istediklerini dile getirdi.

        Takımı büyüterek daha fazla sporcuya hitap etmeyi hedeflediklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Gençlerin kendilerini geliştirerek yarışlara katılmalarını sağlamak amacıyla bisiklet takımını kurduk. Amacımız Van Gölü havzasında bulunan tüm illeri temsilen gençleri yarışmalara hazırlamak. Gençlerimizin çok iyi bisiklet sürdüğünü biliyoruz. Daha önce bölgemizde bisiklet takımı yoktu. Bu nedenle takımı kurmak istedik. Gençlerimize başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarına da inanıyorum."

        Takım Kaptanı Davut Ertürk de "Takımımızda 10 kişi yer alıyor. Hazırlıklarımız yapıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Grup olarak kendimize çok güveniyoruz. Canavar gibi geliyoruz." şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Başkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Başkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Engelli bireyin kelepçeyle gözaltına alındığı iddiasına, emniyetten açıklam...
        Engelli bireyin kelepçeyle gözaltına alındığı iddiasına, emniyetten açıklam...
        Van Emniyet Müdürlüğünden "Engelli vatandaşın kelepçelenerek gözaltına alın...
        Van Emniyet Müdürlüğünden "Engelli vatandaşın kelepçelenerek gözaltına alın...
        Van'da öğrenciler müzeyi gezdi
        Van'da öğrenciler müzeyi gezdi
        Van YYÜ'de oryantasyon programı düzenlendi
        Van YYÜ'de oryantasyon programı düzenlendi
        Van'da "1 Milyon Koyun Projesi"nde kredi miktarı 400 bin liraya çıkarıldı
        Van'da "1 Milyon Koyun Projesi"nde kredi miktarı 400 bin liraya çıkarıldı