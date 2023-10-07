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        Van'da kadınlar, Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede spor yaptı

        Van'da kadınlar, "Dünya Yürüyüş Günü" ve "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede zumba, pilates ve yoga yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:42
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        Van'da kadınlar, Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede spor yaptı
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        Van'da kadınlar, "Dünya Yürüyüş Günü" ve "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede zumba, pilates ve yoga yaptı.

        İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren uzman eğitmenler, sporcular ve kadınlar, yaklaşık 2 bin 700 yıllık kalenin ahşap patika yolunda yürüyerek zirveye ulaştı.

        Burada eğitmenler eşliğinde zumba, pilates ve yoga yapan grup, açtıkları pankartlarla "Dünya Yürüyüş Günü" ve "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"na dikkati çekti.

        Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, sporcularla ve kadınlarla bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Kahraman, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay ise Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesinde etkinlik yaptıklarını, farkındalık oluştururken kentin güzelliklerini de tanıtmak istediklerini ifade etti.

        Sporcular da tarihi mekanda pilates, yoga ve zumba yaparak unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydetti.

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