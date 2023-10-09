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        Van'da "TEGV Gönüllü Festivali" düzenlendi

        Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda "TEGV Gönüllü Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:33
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        Van'da "TEGV Gönüllü Festivali" düzenlendi
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        Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda "TEGV Gönüllü Festivali" düzenlendi.

        Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki parkta gerçekleştirilen festivalde, Hakkari ile Erciş ve Muradiye ilçelerinden gelen gönüllüler halay çekip, zeybek oynadı.

        TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, geleneksel hale getirdikleri festivallerine yaklaşık 200 gönüllünün katıldığını söyledi.

        Van'daki eğitim parkından 5 binden fazla çocuğun faydalandığını belirten Tosyalı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetin 100. yılının kutlanmasına az bir zaman kaldı. Böyle anlamlı bir zamanda gönüllülerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bir yıl önce de buraya gelmiştik. Van Gölü'nün etrafında iki gün süren bisiklet turu düzenledik. 28 Ekim'de açılışını yaptığımız Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nı çocuklarımıza armağan ettik. Öğrenciler atölyelerde verimli zaman geçiriyor."

        Eğitim parkı yöneticisi Cesim Yariz ise festivale ev sahipliği yapmanın mutluğunu yaşadıklarını anlattı.

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