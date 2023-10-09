Van'da terör operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Giriş: 09.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:37
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 13 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.