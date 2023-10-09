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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:55
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-8 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 40 yıl hapis cezası bulunan 13'ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, tüfek, kurusıkı tabanca, 5 dolu tüfek kartuşu, 3 boş tüfek kartuşu, 110 paket kaçak sigara, motosiklet, 2 cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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