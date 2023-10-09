Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-8 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 40 yıl hapis cezası bulunan 13'ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, tüfek, kurusıkı tabanca, 5 dolu tüfek kartuşu, 3 boş tüfek kartuşu, 110 paket kaçak sigara, motosiklet, 2 cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.