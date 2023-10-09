Van'da bisiklet çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli yakalandı
Van'ın Edremit ilçesinde, bir apartmandan bisiklet çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Edremit ilçesinde, bir apartmandan bisiklet çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarından yapılan Memur-Sen TOKİ'de hırsızlık yapıldığına ilişkin paylaşımlardaki görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu görüntülerdeki bisikleti çaldığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.