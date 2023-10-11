Depremzede Ferhat'ın hedefi babasının doktorluk hayalini gerçekleştirmek

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yükseköğretim Kurumları sınavında 496 puan alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesine yerleşen depremzede Ferhat Ayaz Tunç, doktor olarak depremde kaybettiği babasının hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Malatya'da babası, dedesi ve ninesini kaybeden Ferhat Ayaz Tunç, ailesiyle yerleştiği Van'da üniversite sınavına hazırlandı.

Tunç, sınavda 496 puan alarak Van YYÜ Tıp Fakültesine yerleşti. 2023-2024 akademik yılının başlamasıyla üniversitede dersbaşı yapan Tunç, kendisinin doktor olmasını isteyen babası, dedesi ve ninesinin bu başarısını görememesinin burukluğunu yaşıyor.

Derslerinde başarılı olarak babasının hayalini gerçekleştirmek isteyen Tunç, AA muhabirine, geçen yıl Malatya Anadolu Lisesinden mezun olduğunu ancak istediği bölüm gelmeyince tercih yapmadığını söyledi.

Depremlere Malatya'da yakalandıklarını, annesi ve üç kardeşiyle Van'a taşındıklarını anlatan Tunç, tüm olumsuzluklara rağmen derslerine odaklanarak tıp fakültesine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Babasını, dedesini ve ninesini depremde kaybettiğini, çok büyük acılar yaşadığını belirten Tunç, "Depremden sonra zor zamanlar geçirdik. Yaşadığımız olaylardan sonra üniversite sınavına hazırlanmak kolay olmadı. Babam da eğitimciydi. Hayali doktor olmamdı. Nur içinde yatsın. Motivasyonumu kaybetmedim. Benden küçük üç kardeşim var. Beni örnek almalarını istedim. Onlar için çalıştım. Aileme daha güzel bir yaşam sunmak istiyorum." diye konuştu.

Van'da herkesin kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Tunç, "Maddi, manevi her konuda insanların desteğini gördüm. Üniversite sınavına hazırlandım. Tıp fakültesini kazandım. Eğitimler başladı. Hocalarımla ve arkadaşlarımla tanıştım. Burada olmaktan mutluyum. Herkes çok ilgili. Güzel bir eğitim almayı umuyorum. Rektör hocamız ayrıca destek verdi. Her konuda yardımcı oluyor. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

- "Tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Ferhat Ayaz Tunç'un büyük bir başarı göstererek tıp fakültesine yerleştiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

"Depremden 11 ilimiz etkilendi. Ferhat kardeşimiz de ailesiyle Malatya'da depreme yakalandı. Kayıpları var. Buna rağmen yılmadan eğitim hayatını sürdürdü. Türkiye'de ilk 20 binin arasına giren Ferhat, sınavda 496 puan alarak tıp fakültemizi kazandı. Biz de üniversite olarak Ferhat'ın bir ailesiyiz. Tıp fakültemiz güçlü akademik kadrosuyla Ferhat'ı en iyi şekilde yetiştirecek, güzel bir eğitim almasını sağlayacak. Ferhat kardeşimizin her zaman yanındayız, destek olacağız, tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. İyi bir hekim olmasını diliyorum."

Van'da da 2011'de büyük depremin meydana geldiğini anımsatan Şevli, "Biz de acı bir deprem yaşadık. İlimiz zor zamanlar geçirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yanında olduk. Doktorlarımızı hemen deprem bölgesine gönderdik, birçok ameliyata girdiler. Sağlık alanında önemli destekler verdik. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın." dedi.