Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da sosyal hizmet kampüsünün inşaatı devam ediyor

        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Sosyal Hizmet Kampüsünde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da sosyal hizmet kampüsünün inşaatı devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Sosyal Hizmet Kampüsünde çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle temeli atılan kampüs, İpekyolu Caddesi'nde 67 bin 961 metrekarelik alana inşa ediliyor.

        Engelli vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak proje, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon, idari bina, konaklama alanları, çocuk evleri ve spor kompleksleri gibi 14 yapı bloğundan oluşuyor.

        Sosyal Hizmet Kampüsü, hem kimsesiz çocukların kalabileceği bir alan hem de eğitim yuvası olarak hizmet verecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        O anlar kamerada! Çekmeceden para çalıyordu! Tepsiyi kafasına geçirdi!
        O anlar kamerada! Çekmeceden para çalıyordu! Tepsiyi kafasına geçirdi!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Depremzede Ferhat'ın hedefi babasının doktorluk hayalini gerçekleştirmek
        Depremzede Ferhat'ın hedefi babasının doktorluk hayalini gerçekleştirmek
        Van-İran sınırında yapılan beton duvarın 145 kilometresi tamamlandı
        Van-İran sınırında yapılan beton duvarın 145 kilometresi tamamlandı
        Van'da "Sanat Işıltısı Epoksi Sanatı" sergisi düzenlendi
        Van'da "Sanat Işıltısı Epoksi Sanatı" sergisi düzenlendi
        Van'da içme suyu depolarına güneş enerjisiyle çalışan klorlama sistemi kuru...
        Van'da içme suyu depolarına güneş enerjisiyle çalışan klorlama sistemi kuru...
        Manyetik alanların bal üretimini ve arıların yaşamını olumsuz etkilediği be...
        Manyetik alanların bal üretimini ve arıların yaşamını olumsuz etkilediği be...
        Van'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Van'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklan...