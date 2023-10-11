Van'da sosyal hizmet kampüsünün inşaatı devam ediyor Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Sosyal Hizmet Kampüsünde çalışmalar devam ediyor.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Sosyal Hizmet Kampüsünde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle temeli atılan kampüs, İpekyolu Caddesi'nde 67 bin 961 metrekarelik alana inşa ediliyor.

Engelli vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak proje, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon, idari bina, konaklama alanları, çocuk evleri ve spor kompleksleri gibi 14 yapı bloğundan oluşuyor.

Sosyal Hizmet Kampüsü, hem kimsesiz çocukların kalabileceği bir alan hem de eğitim yuvası olarak hizmet verecek.