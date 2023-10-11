Üniversite öğrencileri Van'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, "Şehir Oryantasyon Programı" kapsamında kentin tarihi ve kültürel yelerini gezdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, "Şehir Oryantasyon Programı" kapsamında kentin tarihi ve kültürel yelerini gezdi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle YYÜ koordinesinde gerçekleştirilen programda, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin tanıtılması ve öğrencilerin şehre aidiyetlerinin artırılması amaçlandı.

Bu kapsamda, Van Müzesi, Hüsrev Paşa Cami ve Eski Van Şehri, Hoşap Kalesi, Tarihi Van Evleri gibi yerlere götürülen öğrencilere, günlük yaşamlarını sürdürürken kentte ihtiyaç duyabilecekleri yerler, önemli noktalar hakkında da bilgiler verildi.

Öğrenciler, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.