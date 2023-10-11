Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Pozitif Yaşam Becerileri" semineri düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik "Pozitif Yaşam Becerileri" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Pozitif Yaşam Becerileri" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik "Pozitif Yaşam Becerileri" semineri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik eğitim seminerleri devam ediyor.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere, Sosyolog İsmail Karasu katıldı.

        Karasu, kadınlara, pozitif yaşam becerileri, günlük yaşamda daha verimli, üretken ve mutlu olabilmek için yapılması gerekenler gibi konularda bilgiler verdi.

        Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı

        Benzer Haberler

        Van'da yaşanan 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı
        Van'da yaşanan 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı
        Van'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliği düzenlendi
        Van'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliği düzenlendi
        Üniversite öğrencileri Van'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
        Üniversite öğrencileri Van'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
        Van- Hakkari yolunda iki kaza: 12 yaralı
        Van- Hakkari yolunda iki kaza: 12 yaralı
        Van'da sosyal hizmet kampüsünün inşaatı devam ediyor
        Van'da sosyal hizmet kampüsünün inşaatı devam ediyor
        Depremzede Ferhat'ın hedefi babasının doktorluk hayalini gerçekleştirmek
        Depremzede Ferhat'ın hedefi babasının doktorluk hayalini gerçekleştirmek