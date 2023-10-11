Van'da "Pozitif Yaşam Becerileri" semineri düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik "Pozitif Yaşam Becerileri" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik eğitim seminerleri devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere, Sosyolog İsmail Karasu katıldı.

Karasu, kadınlara, pozitif yaşam becerileri, günlük yaşamda daha verimli, üretken ve mutlu olabilmek için yapılması gerekenler gibi konularda bilgiler verdi.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.