Van'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliği düzenlendi Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Müzik ve folklor​​​​​​​ gösterileriyle eğlenen çocuklar, daha sonra dilek ağacına dileklerini astı.

Kamu kurumlarında yönetici pozisyonunda çalışanların, kız çocuklarına deneyimlerini anlattığı etkinlik, çekilen halaylarla sona erdi.