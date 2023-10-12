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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 23:01
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 6-12 Ekim'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 39,69 gram skunk, 18,64 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram esrar, 2,89 gram eroin ve 23 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 18'i hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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