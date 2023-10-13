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        Van'da çiftçilere 170 milyon liralık sertifikalı tohum desteği verildi

        Van'da tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla geçen yıldan bu yana 15 bin 293 çiftçiye 170 milyon lira değerinde 7 bin 460 ton sertifikalı tohum desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:56
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        Van'da çiftçilere 170 milyon liralık sertifikalı tohum desteği verildi
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        Van'da tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla geçen yıldan bu yana 15 bin 293 çiftçiye 170 milyon lira değerinde 7 bin 460 ton sertifikalı tohum desteği verildi.

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Van Hububat Ambarı Oluyor Projesi" kapsamında çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda 13 ilçeden gelen çiftçilere, 3 bin 400 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumunun dağıtımına başlandı.

        Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, geçen yıldan bu yana çiftçiler için aldıkları 7 bin 460 ton sertifikalı buğday, arpa, korunga ve yonca tohumları değerinin 170 milyon lira olduğunu söyledi.

        Her zaman çiftçilerin yanında olduğunu ve üretimi desteklediğini vurgulayan Balcı, "170 milyon liralık tohumun 50 milyon lirasını Tarım ve Orman Bakanlığımız verdi. 120 milyon lirayı belediyemiz kaynaklarından sağladık. Yani devletin kaynaklarını devletin gerçek sahibi millete vermiş olduk. 300 bin dönüm alana sertifikalı tohum ekmiş olacağız. Bu da verimi yüzde 30 artıracaktır. İnşallah sertifikalı tohum desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

        Çiftçilere yönelik koyun desteği projesinin de devam ettiğini ifade eden Balcı, "Sıfır faizli 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Şimdiye kadar 1425 çiftçimize 142 bin koyun verdik. Yaptığımız görüşmelerle Ziraat Bankası kredi miktarını 400 bin liraya çıkardı. Hedefimiz 10 bin aileye toplam 1 milyon koyun vermek. Van'ın meralarındaki koyun sayısının 5 yılda 7 milyona çıkmasını istiyoruz. Meraları ıslah ediyoruz. Hayvanların sulaması için sıvat alıyoruz. Arıcılığa destek veriyoruz. Geçen sene 300 bin meyve fidanı dağıttık. Bu sene de 300 bin meyve fidanı dağıtacağız. Geçen sene 5 tarımsal sulama göleti 1'de baraj inşaatımız yatırım programına girdi." ifadelerini kullandı.

        Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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