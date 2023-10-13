Van'da tüm okullarda deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Van'da "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında tüm okullarda deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata, 13 ilçedeki tüm okullarda görevli öğretmen ve eğitim gören öğrenciler katıldı.

Kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu.

Senaryo gereği meydana gelen depremde, siren çalınmasıyla çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumaya çalışan öğrenciler, ikinci sirenle okulu terk etmeye başladı.

Bu sırada okula gelen AFAD ekipleri, binayı tahliye ederek mahsur kalanları kurtardı.

Başarıyla sonuçlanan tatbikatın ardından öğrenciler, alkışlarla AFAD ekiplerine destek verdi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, gazetecilere, dün kentte 4,7 şiddetinde bir depremin yaşandığını anımsattı.

Kentteki tüm okullarda, aynı anda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildiklerini ifade eden Ulutaş, şöyle konuştu:

"Eğitim-öğretim yılı boyunca bu tatbikatları yine düzenleyeceğiz. Bugün okulumuzda senaryo gereği, afet durumunda birinci sirende çök-kapan-tutun yöntemi, ikinci sirende de deprem tahliyesi gerçekleştirildi. Bundan sonra da her okula gidip her öğrencimize dokunmaya çalışacağız. Bize desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, yöneticilere teşekkür ederim. Bu okuldaki 1600 öğrencimiz 2 dakika 40 saniyede tahliye edildi. Bu da yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin bu konuya ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Öğrencilerden Nuran Güven ise tatbikat süresince heyecanlı anlar yaşadıklarını anlattı.

Güven, "Tatbikatta çök-kapan-tutun yaptıktan sonra dışarı çıktık. AFAD görevlilerinin senaryo gereği yaptıkları kurtarma çalışmalarını izledik. Bizim için çok iyi bir tecrübe oldu." dedi.

Eda Ertaç da daha önce iki kez depreme yakalandığını, bu tatbikatta benzer duygular yaşadığını ifade etti.

Sirenlerin çalmasının ardından öğretmenlerinin yardımıyla dışarı çıktıklarını dile getiren Ertaç, "Sakin bir şekilde binadan çıkıp, uzaklaştık. Bu tatbikat bizim için hem bilgilendirici hem de deneyim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.