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        Öğrenciler "Yeşil Yaşa, Yeşili Sev" sloganıyla Van Gölü sahilinde temizlik yaptı

        Van'ın Edremit ilçesinde ilkokul öğrencileri, Van Gölü kıyısında temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:08
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        Öğrenciler "Yeşil Yaşa, Yeşili Sev" sloganıyla Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
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        Van'ın Edremit ilçesinde ilkokul öğrencileri, Van Gölü kıyısında temizlik yaptı.

        Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin de paydaşı olduğu "Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Okul Eğitimi" alanında kabul edilen "Yeşil Yaşa, Yeşili Sev" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Hilmi Irak İlkokulu bahçesinde vücutlarıyla "Van Gölü nefesimizdir" yazan öğrenciler, daha sonra göl kıyısına gitti.

        Belediye tarafından tişört, eldiven, çöp poşetleri ve şapka dağıtılan öğrenciler, göl kıyısında temizlik yaparak, topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

        Proje koordinatörü olan sınıf öğretmeni Yeliz Sevin, "Edremit Belediyemiz, temizlik malzemeleri, çocuklarımıza tişört dağıtarak projeye katkı sundu. Çocuklara sıfır atık eğitimleri konusunda bize yardımcı oldu. Tüm destekleri için Belediye Başkanı İsmail Say ve ekibine okulumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

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