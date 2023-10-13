Van Emniyet Müdürlüğü filosuna 20 yeni araç tahsis edildi

Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 20 yeni araç, törenle ilgili birimlere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen araç teslim törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Emniyet Teşkilatı'nın imkanlarının devletin ve milletin destekleriyle artığını söyledi.

Bu imkanların artmasının vatandaşlara verilen hizmetlerin daha kaliteli daha nitelikli verilmesi anlamına geldiğini belirten Balcı, tekniklerin gelişmesinin suçun önlenmesi ve suçlarla mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl emniyet ve jandarma teşkilatlarına 136 yeni araç aldıklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Bu senede 20 araç alındı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, sahil güvenlik, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur, birlik ve esenliğinin sağlanması için canla başla mücadele ediyorlar. Kendilerine devletimiz ve milletimiz adına müteşekkiriz. Kötülüklerden, kötü insanların şerrinden korusun. Her zaman ifade ettiğim gibi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hem polislerimiz hem de jandarmamız halk tarafından sevilen, güvenilen ve saygı duyulan kurumlar olmaya devam edeceklerdir."

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise müdürlük olarak asayiş, trafik, terör, narkotik gibi bir çok birimde başarılı hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Bundan sonrada insan odaklı görevlerini sürdürürken başarılarına devam edeceklerini dile getiren Aydın, "Fiziki ve teknolojik altyapının iyileşmesinde bize bu güne kadar katkısını hiç esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize, teşkilatım adına teşekkür ederim. Bu iyileştirme kapsamında 2022'de 10 yaş altı araç oranımız yüzde 56 iken bu yıl içinde yeni alınan araçlarla yüzde 73'e çıkmıştır. Şu anda araçlarımızın yüzde 73'lük kısmı 10 yaş altı olmaktadır. İlimizin nüfus artış oranı binde 4 iken, geçen ay bir önceki yıla kıyasladığımızda gelen turist oranında yüzde 35'lik bir artış gözlemlenmiştir. Bu artışla ilimizde günlük nüfus sirkülasyonunda hareketliliğin olduğu hepimizin bildiği bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıla gere asayiş olaylarında il genelinde yüzde 11'lik bir düşüş sağlandığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Aydınlatma olaylarında da yüzde 98'lik bir başarı yakaladık. Yunus ekiplerimizi, atlı polis ekibimizi kurduk ve şu anda turizm polisimizin kurulum aşamaları devam etmektedir. Teşkilat mensubu arkadaşlarımın her birine teşekkürlerimi borç biliyorum. Ayrıca bugün 2015 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehadet mertebesine erişen Yusuf Diri kardeşimizin de şehadet yıl dönümü. Başta şehidimiz olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum."

Konuşmaların ardından yeni alınan 20 aracın anahtarları personele teslim edildi.

Programda yeni alınan araçlar ile 2015 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Yusuf Diri'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla kurban kesildi.

Programa Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, kurum amirleri ve emniyet mensupları katıldı.