MHP Van İl Başkanlığına yeniden Salih Güngöralp seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yeniden il başkanlığına seçildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen kongreye, MHP İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresine, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Osmanağaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimde elde edilen başarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde de tekrarlanacağını söyledi.

Vanlıların da kurulan tezgahları yok etme konusundaki duyarlılığını bugüne kadar nasıl gösterdiyse bundan sonra da göstereceğini belirten Osmanağaoğlu, "Gönül bohçamızda biriktirdiğimiz hatıralarımızın düğümü açıldığında tüm insanlığa nefes olacaktır. Hemen yanı başımızda Irak'ta neredeyse çeyrek asırdır gözümüzün önünde yaşananlar elbette paha biçilemez tecrübeleri de beraberinde getirmiştir. Bu tecrübelerin lütfudur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti son günlerde tarihin en büyük terörle mücadele operasyonlarından birisini daha hem Irak hem de Suriye sınırımızda kahramanca icra etmektedir. Tüm güvenlik güçlerine kahramanca mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kongrede İl Başkanlığına seçilen Güngöralp ise katılımcılara teşekkür ederek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.