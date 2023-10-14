Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        MHP Van İl Başkanlığına yeniden Salih Güngöralp seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yeniden il başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Van İl Başkanlığına yeniden Salih Güngöralp seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yeniden il başkanlığına seçildi.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen kongreye, MHP İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresine, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve delegeler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Osmanağaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimde elde edilen başarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde de tekrarlanacağını söyledi.

        Vanlıların da kurulan tezgahları yok etme konusundaki duyarlılığını bugüne kadar nasıl gösterdiyse bundan sonra da göstereceğini belirten Osmanağaoğlu, "Gönül bohçamızda biriktirdiğimiz hatıralarımızın düğümü açıldığında tüm insanlığa nefes olacaktır. Hemen yanı başımızda Irak'ta neredeyse çeyrek asırdır gözümüzün önünde yaşananlar elbette paha biçilemez tecrübeleri de beraberinde getirmiştir. Bu tecrübelerin lütfudur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti son günlerde tarihin en büyük terörle mücadele operasyonlarından birisini daha hem Irak hem de Suriye sınırımızda kahramanca icra etmektedir. Tüm güvenlik güçlerine kahramanca mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Kongrede İl Başkanlığına seçilen Güngöralp ise katılımcılara teşekkür ederek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Van'da toplu açılış programında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Van'da toplu açılış programında konuştu:
        Cevdet Yılmaz: Gazze halkının göçe zorlanıyor olmasının insan haklarında ye...
        Cevdet Yılmaz: Gazze halkının göçe zorlanıyor olmasının insan haklarında ye...
        Van ve çevre illerde kuşların konakladığı 50'ye yakın alanın koruma planlar...
        Van ve çevre illerde kuşların konakladığı 50'ye yakın alanın koruma planlar...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Yılı Açı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Yılı Açı...
        Cevdet Yılmaz: İşgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler hepimiz için üzüntü ver...
        Cevdet Yılmaz: İşgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler hepimiz için üzüntü ver...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'da iş insanlarıyla bir araya ge...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'da iş insanlarıyla bir araya ge...