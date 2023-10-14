Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Van'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Herkes suç işlemediği sürece, teröre bulaşmadığı sürece fikrini özgürce ifade etsin. Ama belediye işi hizmet işi, gönül işi, samimiyet işi. Gerçek belediyecilikle inşallah daha fazla ilimizi, ilçemizi mart seçimlerinde buluşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Herkes suç işlemediği sürece, teröre bulaşmadığı sürece fikrini özgürce ifade etsin. Ama belediye işi hizmet işi, gönül işi, samimiyet işi. Gerçek belediyecilikle inşallah daha fazla ilimizi, ilçemizi mart seçimlerinde buluşturacağız." dedi.

Tuşba ve Edremit belediyelerince hayata geçirilen projelerin toplu açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti'nin her daim kendini yenileyen ve geliştiren bir parti olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti siyasetinin merkezinde her zaman milletin yer aldığını belirten Yılmaz, milletin bağrından çıkmış, milletle birlikte siyaset yapan bir parti olduklarını ifade etti.

Güçlerini milletin desteğinden, duasından aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Buna layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Beş yıl boyunca artık memleketi kimin yöneteceği belli. Belirsizlikler ortadan kalktı. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlik olduğu zaman ekonomide de istikrar olmaz. Artık yolumuza belirsizliklerin olmadığı bir ortamda devam ediyoruz. Teknik belirsizlikleri de programlarımızla, planlarımızı ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

- "Belediye hizmet işi, gönül işi"

Planlı ve programlı bir şekilde 5 yıl yapılacakları birer birer hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkaları ne tartışırsa tartışsın. Görüyorsunuz, yorum yapmaya da gerek yok. Gündemimiz milletin gündemidir. Milletin önceliği neyse, beklentisi neyse bizim siyasetimizin esası da odur. Dolayısıyla biz milletimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda içeride, dışarıda hareket etmeye devam ediyoruz. Ekonomimizde bazı zorluklarımız var, farkındayız. Onları aşmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan büyük bir deprem yaşadık. Onun yaralarını saracağız. Ağırlıklı olarak bu sene ve gelecek sene bir yükümüz var. Sonra nispeten rahatlayacağız. Diğer yandan büyümemizi, istihdamımızı, ihracatımızı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle büyüdükçe, güçlendikçe ortaya çıkan refahı adaletli bir şekilde değişik kesimler arasında ve değişik bölgeler arasında adaletli bir şekilde dağıtmaya devam edeceğiz."

Tüm güçleriyle milletin yanında olacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Belediyeler çok çok önemli. Yerel kalkınma ve yerel demokrasi için. Biz diyoruz ki gerçek belediyecilik olsun. Lafta belediyecilik olmasın. Samimi belediyecilik olsun, vatandaşa hizmet etmek için belediyecilik olsun. İdeolojisi olan gitsin. Nerede konuşacaksa konuşsun, söylesin. Demokratik bir ortam içinde fikir hürriyeti var. Herkes suç işlemediği sürece, teröre bulaşmadığı sürece fikrini özgürce ifade etsin. Ama belediye işi hizmet işi, gönül işi, samimiyet işi. Gerçek belediyecilikle inşallah daha fazla ilimizi, ilçemizi mart seçimlerinde buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bu hükümet, demokraside sessiz devrimler yaptı"

Teşkilat üyelerinden her vatandaşın sorununu, derdini dinlemelerini isteyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konuşmayınca meydan başkalarına kalıyor. Hiçbir hizmet yapmamış olan, bu vatandaşın en küçük sorununu çözmemiş olanlar kalkıyorlar, konuşuyorlar, biz hiçbir şey söylemiyoruz. Böyle şey olmaz. Konuşmamız, anlatmamız lazım. Neyi anlatacağız? Hizmetlerimizi ve zihniyetimizi. Demokraside, kalkınmada neler yaptık hangi atılımları yaptık, neleri başardık, bunları anlatacağız milletimize. Ana dil konusundaki serbestiyetten, başörtüsüne, düşünce özgürlüklerine, temel hak ve hürriyetlere varıncaya kadar yaptıklarımızı anlatacağız. Bu hükümet demokraside sessiz devrimler yaptı. Bunları anlatacağız."

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ile partililer katıldı.