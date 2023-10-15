Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.Ç. (35) yönetimindeki 65 ABN 517 plakalı otomobil, Muradiye-Van kara yolu Ovapınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ile G.T. (58) ve Y.T. (32) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.T. ve Y.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mücadelede devre arası!
        Mücadelede devre arası!
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid

        Benzer Haberler

        Van'da spor tesisleri önünde ateş edilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alınd...
        Van'da spor tesisleri önünde ateş edilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alınd...
        Van Spor Kulübü tesisleri önünde silah sesleri; 3 gözaltı
        Van Spor Kulübü tesisleri önünde silah sesleri; 3 gözaltı
        Tandır evindeki yangın, garaj ile ahıra da sıçradı
        Tandır evindeki yangın, garaj ile ahıra da sıçradı
        Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönde...
        Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönde...
        Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yara...
        Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yara...
        24 kaçak göçmenin taşındığı minibüs şarampole devrildi; sürücü ve 4'ü kaçtı...
        24 kaçak göçmenin taşındığı minibüs şarampole devrildi; sürücü ve 4'ü kaçtı...