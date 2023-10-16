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        Van'da terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:05
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        Van'da terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 9-15 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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