Van'da terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Giriş: 16.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:05
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 9-15 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.