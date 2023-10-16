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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:44
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-15 Ekim'de 8 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 1402 paket sigara, 266 cep telefonu ve 48 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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