Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 9-15 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 21 yıl hapis cezası bulunan 11'i Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, çalıntı bisiklet, cep telefonu, 2 tabanca, fişek, satır, bıçak ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.