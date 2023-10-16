AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu elma bahçesindeki hasada katıldı

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba ilçesinde kurulan elma bahçesindeki hasada katıldı.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler, ilçedeki 60 dönümlük alana elma bahçesi kuran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikret Yaşar'ı ziyaret etti.

Bahçeyi gezen Türkmenoğlu, Yaşar'dan bilgi aldı, elma hasadı yapan işçilerle sohbet etti.

Türkmenoğlu, Van'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Van'ın bu potansiyelini ortaya çıkarak ve üreticileri teşvik etmek için çalıştıklarını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Zaman zaman kentteki tesislerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de örnek bir elma bahçesindeyiz. Burayı önemli kılan bahçenin sahibidir. Bir akademisyen, 60 dönüme yakın bir araziyi meyve bahçesi haline getirmiş. Bu gün hocamızı ziyaret ederek hasada katılık. Bu heyecanı, mutluluğu hocamızla paylaşmak istedik. Burada önemli bir çalışma yürütülüyor. Birçok kişi bahçede istihdam ediliyor, evlerine ekmek götürüyor. Bu gibi projelerin sayısının artırılması gerekiyor."

Prof. Dr. Yaşar ise Van'da yürüttüğü çalışmalar kapsamında meyve bahçesi kurmaya karar verdiğini dile getirerek, "Yerimiz yoktu, satın aldık. Sonra bu bahçeyi kurduk. 15 yıl oldu ve devam ediyoruz. Bahçenin etrafında bir şey yok. Sanki çölün ortasında vaha gibi. Dolayısıyla insanların dikkatini çekti. Girişimci insanlar geldiler, onlara yardımcı olduk. Fidan bulduk. Nasıl yapılacağını gösterdik. Van Gölü havzası meyvecilik açısından çok önemli. Van'da yetişen meyve ve sebzenin aroması dünyanın hiçbir yerinde yok. Sayın vekilimize ilgi ve alakalarından dolayı teşkkür ederim." diye konuştu.