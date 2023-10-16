Van'da hortum nedeniyle zarar gören 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan telef oldu Van'ın Tuşba ilçesinde, hortum nedeniyle duvarları yıkılan, çatıları çöken ya da uçan 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde, hortum nedeniyle duvarları yıkılan, çatıları çöken ya da uçan 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kentte dün başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, kırsal mahallelerde fırtına etkili oldu.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle Enver Özer, Bahattin Kızıltaş, Necip Özer ve Ziyaeddin Özer'e ait 4 ahırın duvarlarının bir bölümü yıkıldı, çatıları uçtu ya da çöktü. Ahırlardaki yaklaşık 350 büyükbaş hayvandan 22'si telef oldu.

Haber verilmesi üzerine mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Jandarma, AFAD ve Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Ahırı yıkılan Ziyaeddin Özer, AA muhabirine, hortum nedeniyle büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısının çöktüğünü, duvarların yıkıldığını söyleyen Özer, şöyle konuştu:

"Bir an deprem oluyor sandık. Rüzgarın ardından büyük bir hortum meydana geldi. Dışarıya çıktığımda çatının 90 büyükbaş hayvanın üzerine çöktüğünü gördüm. 8 hayvanım telef oldu, 3'ünün ayağı kırıldı. Akrabalarımı aradım. Yardımımıza koştular. Yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Hayvanlarımıza dışarda bakamayız. Çadır ihtiyacımız var."