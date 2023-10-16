Erciş'te Filistinliler için kan bağışı kampanyası başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Filistinliler için kan bağışı kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilgi gösteren STK temsilcileri ve vatandaşlar, Kaymakamlık önündeki Kızılay aracında kan verdi.

Memur-Sen İlçe Temsilcisi Cemal Aslan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan mazlumlar için kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, halkın kampanyaya ilgi gösterdiğini söyledi.

Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Ünal da kan bağışıyla Filistinlilere bir nebze de olsa yardımcı olmak istediklerini bildirerek, "Buradaki herkes kan vermek için çaba gösteriyor. Biz de Ercişliler olarak Filistin'deki kardeşlerimize kanımızı vererek onlara can olacağız." dedi.

Vatandaşlardan Ramazan Türköz ise İsrail'in uzun yıllardır Müslümanlara yaptığı zulmün herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Türköz, "Elimizden ne gelebilir. Dua gelebilir. Somut olarak bir kan bağışı yapmak istedik. İnşallah bu kan bağışı Filistin'deki kardeşlerimize ulaşır. Erciş halkı olarak ne lazımsa yapmaya hazırız." diye konuştu.