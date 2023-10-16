Van'da çocuklar Muradiye Şelalesi'ndeki şenlikte eğlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde 300 çocuk, Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu alanda düzenlenen şenlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye Belediyesi ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi gönüllülerinin iş birliğiyle, ilçedeki çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Minibüslerle şelalenin bulunduğu alana getirilen çocuklar, palyaço gösterisini izledi, yüz boyama etkinliğine katıldı.

Alanda kurulan şişme oyun gruplarında oynayan 300 çocuk, eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, AA muhabirine, belediye ve gönüllülerin iş birliğiyle çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların dolu dolu bir gün geçirdiğini belirten Aydoğan, "Çok iyi bir katılım var. Her yaştan çocuğumuz Van'ın en güzel turizm değerlerinden Muradiye Şelalesi'nde bir aradalar. Çocuklarımız şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Yemek ikramımız oldu. Her zaman çocuklarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Proje Koordinatörü Neslihan Erdoğan da yaklaşık 300 çocuğa köfte ve sucuk ekmek ikramında bulunduklarını dile getirerek "Pamuk şeker ve balon dağıtımı, yüz boyama gibi etkinlikler yaptık. Çok güzel bir gün oldu. Değerli Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Melih Aydoğan'ın destekleriyle bu etkinliği düzenledik. Çocuklar çok mutlu. Onlar mutlu diye bizler de mutluyuz." diye konuştu.

12 yaşındaki Ahmet Maviçelik ise şenlikte çok eğlendiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.