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        Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:02
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        Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldıkları "şok ev" diye tabir edilen yapılara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Edremit ilçesinde çok sayıda düzensiz göçmenin barındırıldığı bilgisi üzerine, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 15 Ekim'de operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı, barınma yeri sağlayan B.A, gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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