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        Van'da Togg deneyim merkezi kuruldu

        Van'da kurulan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:34
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        Van'da Togg deneyim merkezi kuruldu
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        Van'da kurulan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Valilik bahçesinde kurulan merkezde, Togg'un T10X modelinin "Gemlik mavisi", "Oltu siyahı" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki araçları yer aldı.

        Yarından itibaren tanıtımına başlanacak araçları görmek için merkeze gelen vatandaşlar, görevlilerden bilgi almaya çalıştı.

        Togg'u inceleyen kent sakinlerinden Aytekin Aytürk, heyecanla merkezin açılmasını beklediğini ifade etti.

        Aracın yapısını ve renklerini çok beğendiğini dile getiren Aytürk, "Devletimiz böyle bir araç yaptığı için çok gururluyuz. Bu zamana kadar hep yabancıların araçlarını alıyorduk. Artık yerli ve milli aracımız var. Merkez yarın açılacak. Tekrar görmeye geleceğim. Aracın dijital yapısını ve içeriklerini çok merak ediyorum." diye konuştu.

        Yarın açılacak merkezde, haftanın 7 günü tanıtım gerçekleştirilecek.

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