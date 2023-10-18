Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Van, Bitlis ve Muş'ta protesto edildi

        Van, Bitlis ve Muş'ta toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 01:35 Güncelleme: 18.10.2023 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Van, Bitlis ve Muş'ta protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Bitlis ve Muş'ta toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Van'da vatandaşlar, Beşyol Meydanı'nda toplandı.

        Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı, tekbir getirdi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

        Sivil Toplum Kuruluşlarının destek verdiği protesto eylemine AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Memur Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Uca da katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te Kazımpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, oluşturdukları konvoyla Valilik önüne geldi.

        Vatandaşların Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attığı eylemde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Bitlisliler olarak hem çok üzgün hem de çok kızgın olduklarını ifade etti.

        Dünyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haricinde hiçbir liderin ses çıkarmadığını belirten Köstekçi, "Dünyada Müslümanların bu kadar zulüm gördüğü başka bir dönem var mı bilmiyorum ama birliğimize ve beraberliğimize bu kadar ihtiyacımız olduğu bu dönemde, tüm dünyanın sus pus olduğu başka dönem yoktur. Bir hukukçu olarak söylüyorum bunun izahı, hukuk düzeninde karşılığı yoktur. Bu zulüm inşallah son bulacak. Zafer inşallah Müslümanların ve inanların olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

        Protesto eylemine, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Muş

        Muş'ta Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

        Dev Türk bayrağını açan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin", Hamas'a selam direnişe devam", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kahrolsun siyonizm" sloganları attı.

        Daha sonra dualar edilerek, Kur'an'ı Kerim okundu.

        Bazı vatandaşların göz yaşlarına hakim olamadığı eyleme, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Van ve Bitlis'te İsrail protestosu
        Van ve Bitlis'te İsrail protestosu
        Van'da Togg deneyim merkezi kuruldu
        Van'da Togg deneyim merkezi kuruldu
        Van'da Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi'nin temeli atıldı
        Van'da Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi'nin temeli atıldı
        Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 'şok ev' baskını; 42 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Van'da 'şok ev' baskını; 42 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Van'daki okullara ve spor kulüplerine malzeme desteği
        Van'daki okullara ve spor kulüplerine malzeme desteği