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        Van-Bahçesaray yolunda kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı

        Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:26
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        Van-Bahçesaray yolunda kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı
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        Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Kentte 2 gündür devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yolda kontrollü ilerledi.

        Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi de kar nedeniyle beyaza büründü.

        Araçlarının tekerleklerine zincir takmadan yola çıkan birçok sürücü, kar ve tipinin etkili olduğu yolda mahsur kaldı.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yolda trafiğin aksamaması için çalışma başlattı.

        Bölgede sağanak ve kar etkisini sürdürüyor.

        Kamyon sürücüsü Erdal Kuluf, AA muhabirine, kara hazırlıksız yakalandıklarını söyleyerek, "Kar yağışını beklemiyorduk. Aniden bastırdı. 4 saattir burada mahsur kaldık. Zincir takmamıza rağmen gidemedik. Ekmek, suyumuz yok. Perişan olduk." dedi.

        Mahsur kalan minibüsteki yolculardan İslam Öğer de "Bahçesaray'dan Van'a dönüyorduk. Arabada 12 kişiyiz. Kar geçit vermedi. Uzun zamandır burada mahsur kaldık. Biraz tedbirsizdik. Yolun açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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