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        Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Van-Başkale kara yolunda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:15
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        Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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        Van-Başkale kara yolunda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 V 4605 plakalı minibüs, Van-Başkale kara yolunun 80. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı.

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