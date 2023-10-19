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        Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:20
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        Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında görevli hemşire Karakurt'tan (44) haber alamayan arkadaşları, yakınlarına haber verdi.

        Bunun üzerine, Karakurt'un Şerefiye Mahallesi'ndeki evine giden yakınları, kapıyı kırarak içeri girdi.

        Karakurt'u yerde hareketsiz halde gören yakınlarının haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekipleri, hemşirenin öldüğünü belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından Karakurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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