Van'da "Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kentteki muhtarlara yönelik program düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığınca düzenlenen programda, muhtarlar, Kocaeli Parkı'nda bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, muhtarları devletin temsilcisi olarak gördüklerini ve çok önemsediklerini söyledi.

Muhtarların sorun ve taleplerin ilgili kurumlara ulaştırılması konusunda vatandaşın sesi olduğunu belirten Yayabaşı, şöyle konuştu:

"Bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Halkın hizmetinde fedakarca çalışan siz değerli muhtarların gününü kutluyorum. Her zaman sizin yanınızdayız. Halkımıza ulaşmamız noktasında aracılık yapıyorsunuz. Tekrar programımıza katılımızdan dolayı teşekkür ederim."

Programa, Vali yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Muhtarlıklar Daire Başkanı Orhan Gülaçar ve muhtarlar katıldı.