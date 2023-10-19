Bahçesaray'daki Subaşı yolu asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesince, Bahçesaray ilçesinde turistlerin ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği Subaşı'na giden yolu asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki yol ağının daha güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın her döneminde çok sayıda turistin ve doğaseverin ziyaret ettiği Bahçesaray ilçesinde Subaşı'na giden 3,3 kilometrelik yolu asfaltladı.

Genişletme, reglaj, altyapı, sanat yapıları ve dolgu çalışması tamamlanarak 3 bin 800 ton sıcak asfalt serimi yapılan yol, 6 metre genişliğe ulaştırıldı.

Sündüs ve Han yaylaları güzergahında bulunan Subaşı yolu, yapılan çizgi çalışması ile daha konforlu hale getirildi.