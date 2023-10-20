Van'da "1. Ulusal Orta Doğu Sinemaları Sempozyumu" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) öncülüğünde, İran Sanat Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Orta Doğu Sinemaları Sempozyumu" başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen sempozyumun açılışı, Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, burada yaptığı konuşmada, sinema sanatının evrensel dilinin konuşulacağı programın, farklı kültürler ve düşüncelerin bir araya gelmesiyle zengin bir sinema deneyimine dönüşeceğini söyledi.

Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıların son dönemde artarak devam etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

"Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gazze'de maalesef çok büyük bir insanlık dramı yaşanmakta. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusu. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıların hiçbir inanışta, düşünce sisteminde, ahlaki anlayışta, ulusal ve uluslararası hukuk ilkelerinde savunması yoktur, olamaz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyor, bu bağlamda akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

Sinemanın bir medeniyet meselesi olduğunu belirten Şevli, "Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyum, bölgesel sinemanın zenginliklerini anlamak, paylaşmak ve bu alandaki yenilikleri tartışmak için bizlere değerli bir platform sağlamakta. Bu sempozyum, sadece sinema alanında değil, aynı zamanda sinemanın etkilediği diğer disiplinlerde de bir tartışma platformu olmayı amaçlamaktadır. Bu etkinlikte sinemanın derinliklerine inerek, Orta Doğu'nun geçmişinden günümüze uzanan hikayelerini keşfetmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının gölgesinde düzenlenen sempozyumun, Orta Doğu sinemasını anlamak için önemli olduğunu ifade etti.

Baş, yurt dışından da birçok yönetmen ve senaristin katıldığı etkinliğin 3 gün süreceğini aktardı.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun konuşma yaptığı oturumla başlayan sempozyuma, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.