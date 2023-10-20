Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "1. Ulusal Orta Doğu Sinemaları Sempozyumu" başladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) öncülüğünde, İran Sanat Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Orta Doğu Sinemaları Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "1. Ulusal Orta Doğu Sinemaları Sempozyumu" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) öncülüğünde, İran Sanat Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Orta Doğu Sinemaları Sempozyumu" başladı.

        Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen sempozyumun açılışı, Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, burada yaptığı konuşmada, sinema sanatının evrensel dilinin konuşulacağı programın, farklı kültürler ve düşüncelerin bir araya gelmesiyle zengin bir sinema deneyimine dönüşeceğini söyledi.

        Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıların son dönemde artarak devam etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

        "Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gazze'de maalesef çok büyük bir insanlık dramı yaşanmakta. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusu. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıların hiçbir inanışta, düşünce sisteminde, ahlaki anlayışta, ulusal ve uluslararası hukuk ilkelerinde savunması yoktur, olamaz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyor, bu bağlamda akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

        Sinemanın bir medeniyet meselesi olduğunu belirten Şevli, "Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyum, bölgesel sinemanın zenginliklerini anlamak, paylaşmak ve bu alandaki yenilikleri tartışmak için bizlere değerli bir platform sağlamakta. Bu sempozyum, sadece sinema alanında değil, aynı zamanda sinemanın etkilediği diğer disiplinlerde de bir tartışma platformu olmayı amaçlamaktadır. Bu etkinlikte sinemanın derinliklerine inerek, Orta Doğu'nun geçmişinden günümüze uzanan hikayelerini keşfetmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının gölgesinde düzenlenen sempozyumun, Orta Doğu sinemasını anlamak için önemli olduğunu ifade etti.

        Baş, yurt dışından da birçok yönetmen ve senaristin katıldığı etkinliğin 3 gün süreceğini aktardı.

        Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun konuşma yaptığı oturumla başlayan sempozyuma, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Van'da, polis ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı
        Van'da, polis ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı
        Van´da cuma namazı çıkışı, İsrail protestosu
        Van´da cuma namazı çıkışı, İsrail protestosu
        Top sektirirken keşfedilen Vanlı Şilan, milli takımda forma giymenin gururu...
        Top sektirirken keşfedilen Vanlı Şilan, milli takımda forma giymenin gururu...
        Bahçesaray'daki Subaşı yolu asfaltlandı
        Bahçesaray'daki Subaşı yolu asfaltlandı
        Van'da "Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi
        Van'da "Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi
        Van'da "Zengezur Koridoru ve Karabağ Zaferi" paneli düzenlendi
        Van'da "Zengezur Koridoru ve Karabağ Zaferi" paneli düzenlendi