Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van depreminde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulanlar kaybettikleri yakınlarını anıyor

        EMRE ILIKAN/HAKAN SARI - Van'da 12 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulanlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van depreminde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulanlar kaybettikleri yakınlarını anıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE ILIKAN/HAKAN SARI - Van'da 12 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulanlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor.

        Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hasara yol açtı. Tuşba ilçesine bağlı 1300 nüfus ve 230 haneli Canik Mahallesi de depremin yıkıma yol açtığı mahalleler arasında yer aldı.

        Depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede, yıkılan ya da ağır hasar gören ev ve ahırların yerine devletin sağladığı imkanlarla yeni ev ve ahırlar inşa edildi. TOKİ tarafından depreme dayanıklı inşa edilen evlerinde güvenle oturan mahalle sakinleri, kaybettikleri yakınlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.

        Deprem günü katıldıkları veli toplantısının erken bitmesiyle yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan kurtulan mahalle sakinleri, buruk bir sevinç yaşıyor.

        - "Mahallede 3 düğünün olması faciayı önledi"

        Mahalle muhtarı Mehmet Oflas, AA muhabirine, 23 Ekim 2011'de acı bir deprem yaşadıklarını söyledi.

        Depremde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulduklarını belirten Oflas, şunları kaydetti:

        "O gün veli toplantısı vardı. Yaklaşık 150 veli katılmıştı. Ben de okul aile birliği başkanıydım. Toplantı bittikten yaklaşık 5 dakika sonra deprem oldu. Çok şiddetliydi. Mahallemizde 1993'te inşa edilen üç katlı okulumuz ile evlerimiz yıkıldı. 11 insanımızı kaybettik. Mahallemizin yüzde 50'sinde yıkım yaşandı. Hayvanlarımız telef oldu. Hayatımda böyle bir sarsıntı yaşamadım. Deprem günü mahallemizde üç düğünün olması, okulda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yoksa can kaybımız daha fazla olacaktı. İnsanların büyük bölümü düğünlerdeydi. Mahallemizde yaşayanların neredeyse tamamı akraba. Kaybettiğimiz 11 canın acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Mekanları cennet olsun. Böyle acıları Allah bir daha yaşatmasın."

        Depremden sonra devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Oflas, "Depremden hemen sonra çadır ve konteynerler dağıtıldı. Devletimiz, depremde zarar gören 230 vatandaşımızı ev yaptı, ahırları yıkılanların ahırları yapıldı, telef olan hayvanlar yerine hayvan desteği verildi. Bu şekilde zararımız karşılandı. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

        - "Devletimiz yıkılan evlerin yerine yenilerini yaptı"

        Üç katlı okulun enkazında kalmaktan kurtulan 50 yaşındaki Mehmet Emin İleri de depremde amcasının, yengesinin ve yeğenlerinin yıkılan evin enkazında hayatını kaybettiğini anlattı.

        Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde hissettiklerini ifade eden İleri, şöyle devam etti:

        "Okuldaki veli toplantısına katıldım. Toplantı biraz daha geç bitseydi yaklaşık 150 kişi enkaz altında kalacaktık. Çok şiddetliydi. Depremde evlerimiz, üç katlı okul binamız yerle bir oldu. Enkazdan 2 saat sonra, bir gün sonra canlı çıkarttıklarımız oldu. 11 can kaybımız vardı. Mahallemizde herkes akraba. Acı hepimizin. Mekanları cennet olsun. Devletimiz, yıkılan evlerin yerine yenilerini yaptı. Eksikliklerimiz giderildi."

        8. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Elif İleri ise depreme henüz 2 aylıkken yakalandığını ve tek katlı evin enkazından çıkarıldığını belirterek, "Ben bebekken deprem olmuş. Büyüdüğümde öğrendim. Depremde 24 yaşındaki annem Elif, 90 yaşındaki dedem Kerem ile 9 yaşındaki kuzenim hayatını kaybetmiş. 9 yaşına kadar bunlardan bana hiç bahsedilmedi. Daha sonra öğrendim. Annemin fotoğrafına bakıyorum. Sürekli mezarı başına giderek dua ediyorum. Doktor olmak, deprem bölgelerinde çalışmak, çocukları iyileştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Alkan: Van Gölü'nün doğusu deprem için daha yüksek riskli
        Doç. Dr. Alkan: Van Gölü'nün doğusu deprem için daha yüksek riskli
        Van'da kadınlardan Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz oturma eylemi
        Van'da kadınlardan Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz oturma eylemi
        Van'da kayalık alandan devrilen iş makinesindeki 4 kişi yaralandı
        Van'da kayalık alandan devrilen iş makinesindeki 4 kişi yaralandı
        Van'da Filistinlilere destek kermesi düzenlendi
        Van'da Filistinlilere destek kermesi düzenlendi
        Askerlikte öğrendiği kalp masajıyla babasını hayata döndürdü
        Askerlikte öğrendiği kalp masajıyla babasını hayata döndürdü
        Başkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Başkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü