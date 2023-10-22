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        Van'da Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Kökbörü Türkiye Şampiyonası'nda, Yozgat Calın Kökbörü Takımı birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 23:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 23:30
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        Van'da Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi
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        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Kökbörü Türkiye Şampiyonası'nda, Yozgat Calın Kökbörü Takımı birinci oldu.

        Ulupamir Mahallesi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Spor Toto öncülüğünde, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesinin desteğiyle Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şampiyonada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, bir savaş sanatı olan kökbörünün 5 bin yıllık tarihe sahip Türk toplumunun önemli kültürlerinden biri olduğunu söyledi.

        Savaşa hazırlık aşamasında kökbörü müsabakalarının bayram havasında geçtiğini anlatan Karaloğlu, "Bugün de Ulupamir'imizde Kırgız Türkleri'miz, soydaşlarımız bunu spor olarak yapıyor. Bu sporu geleceğe aktarmak için bu yıl ilki yapılan etkinliğimizin düzenlenmesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'na, Dünya Etnospor Konfederasyonu'na, bu organizasyonun olmazsa olmazı Ulupamirlilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise Türkiye'de ilk kez Kökbörü Şampiyonası düzenlediklerini belirtti.

        Bölgede bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Bekiroğlu, şunları kaydetti:

        "Ulupamir Mahallesi, bizim için çok önemli. Kökbörü sporumuzun yapıldığı mahallemiz, en büyük gururumuz. Milli takım sporcularımızın büyük bölümü burada sporculuk yapıyor. 5 bin yıllık bir spor olan kökbörü, inşallah bundan sonra daha da yaygınlaşacak. Kökbörünün yaygınlaşması ve Türkiye'de gelişmesi için yoğun bir mücadele içinde olacağız. Burada, bu sporların yapılıyor olması büyük mutluluk. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

        Vatandaşlardan Ahmet Mesut Özlek de Türk mirasının büyük bir oyunu olan kökbörü müsabakalarını izlemeye geldiklerini belirtti.

        At sırtında güreş ve yöresel halk gösterisinin sunulduğu şampiyonada, kökbörü takımları birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Farklı illerden 4 takımın katıldığı şampiyonada Van Şumkar Kökbörü Takımı'nı yenen Yozgat Calın Kökbörü Takımı birinci oldu.

        Programa, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

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