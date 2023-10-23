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        Van depreminde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:41
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        Van depreminde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Kentte, merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 12. yılında, Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile protokol üyeleri, Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.

        Depremde hayatını kaybedenler için dua eden Karaloğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

        Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde 644 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Karaloğlu, "Depremler Van ve Erciş'i önemli oranda etkiledi. Depremin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı kabirleri başında rahmetle andık. Onları unutmayacağımızı göstermek için kabirleri başında ziyaret ettik. Rabbim onlara rahmet eylesin." dedi.

        Depremlerin Van'da büyük acılara yol açtığını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Devletimiz o gün bütün kurumlarıyla, imkanlarını seferber edip hızlı bir şekilde depremden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için yekvücut oldu, gayret gösterdi. Aynı zamanda tüm il ve ilçelerimizde vatandaşlarımız, Vanlıların yalnız olmadığını göstermek için seferber oldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

        Programa, 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Akyüz ve kurum amirleri katıldı.

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