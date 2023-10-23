Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Operasyonlarda iki araca el konuldu.