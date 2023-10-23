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        Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi

        Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:05
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        Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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