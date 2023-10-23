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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:06
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 20 yıl hapis cezası bulunan 9'u, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 2 tüfek, 4 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı tabanca, 24 pompalı tüfek kartuşu, 37 fişek, 23 kurusıkı tabanca fişeği, şarjör, cep telefonu, televizyon, bıçak, muşta ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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