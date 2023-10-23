Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de 8 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 10 bin bandrolsüz makaron, 8 bin 676 cinsel içerikli malzeme, 1779 paket sigara, 936 cep telefonu, 87 puro, 25 elektronik sigara, 23 patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı
        Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi
        Van'da terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da konuştu:
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Van depreminde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
        Van depreminde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı