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        Vanlılar, yeni açılan merkezde Togg'u deneyimliyor

        Van'da vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'nde, araçları yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:52
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        Vanlılar, yeni açılan merkezde Togg'u deneyimliyor
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        Van'da vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'nde, araçları yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Valilik bahçesinde kurulan merkezde Togg'un T10X modelinin "Gemlik mavisi", "Oltu siyahı" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki araçları sergileniyor.

        Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıyor, araçlarla öz çekim yapıyor.

        Vatandaşlardan Emrah Esen, aracı ilk kez gördüğünü belirterek, kurulan merkez sayesinde Togg hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

        Aracın iç dizaynının güzel olduğunu belirten Esen, merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Merkeze gelen vatandaşlardan Nebi Umut da "Ülkemizde ürettiğimiz araca binmek gurur verici. Ülkemizde maalesef yabancı firmaların ürettiği araçlara karşı hayranlık var fakat kendi aracımıza da aynı ilgiyi göstermeliyiz ve tebrik etmeliyiz. Reklam çok önemli. Bizim aracımız kadar iyi olmayan araçlar reklamlar sayesinde ilgi görüyor. Deneyim merkezlerinin artması lazım. Bizim aracımız birçok araçtan daha iyi. Yapanlardan Allah razı olsun, emekleri boşa çıkmasın." diye konuştu.

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