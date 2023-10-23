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        Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

        Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:54
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        Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı
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        Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kentte, merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 12. yılında, Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğünde (AFAD) anma programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programda konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

        Programa, birim amirleri ve kurum personeli katıldı.

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