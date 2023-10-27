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        Van Gölü kıyıları, "Sahil Yolu" ve 1100 dönümlük park projesiyle güzelleştiriliyor

        MESUT VAROL - Van Gölü kıyıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 1100 dönümlük alandaki rekreasyon projesi ve "Sahil Yolu" çalışması ile güzelleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:00
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        Van Gölü kıyıları, "Sahil Yolu" ve 1100 dönümlük park projesiyle güzelleştiriliyor
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        MESUT VAROL - Van Gölü kıyıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 1100 dönümlük alandaki rekreasyon projesi ve "Sahil Yolu" çalışması ile güzelleştiriliyor.

        Kentte yıllardır süren trafik sorununu gidermek ve kent sakinlerini Van Gölü'nün güzellikleriyle buluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından proje geliştirildi.

        Bu kapsamda, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uyguma Oteli arasında bulunan Van Gölü kıyısındaki 11 kilometrelik kısımda 30 metre genişliğinde 2'si gidiş 2'si geliş olmak üzere 4 şeritli sahil yolunun yapımına başlandı.

        Sahil yoluyla entegre olacak şekilde kıyı şeridindeki 1100 dönümlük bölgede ise içinde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları koruma altına alınan büyük bir park planlandı.

        Vatandaşları Van Gölü'nün eşsiz doğasıyla buluşturmak, insanların aileleriyle dinlenebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla inşa edilen parkta, demir direkler üzerine 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve dinlenme alanları inşa edildi.

        Kentteki en büyük projelerden biri olan sahil yolu ve rekreasyon alanında 9 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma yerleri, çocuk oyun grupları, spor aletleri, kuş gözlem noktaları ve yürüyüş yolu yapıldı.

        Kasımda hizmete sunulması planlanan sahil yolu projesinin hem şehir trafiğini rahatlatması hem de kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlaması bekleniyor.

        - "İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmış olacağız"

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, sahil yolundaki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

        Van'a değer katacak projeler geliştirdiklerini belirten Balcı, "Van'ımızın geleceği için çok güzel bir yol yapıyoruz. Yaklaşık 11 kilometrelik sahil yolu. Yolun altında da 1100 dönümlük rekreasyon alanı yer alıyor. Çocuk oyun alanları, kafe, lokanta, yürüyüş yollarıyla bölge halkının rahatça kullanabileceği, Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanabilecekleri harika bir alan oluyor." dedi.

        Vizyon projelerden birini daha hayata geçirdiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Bu proje, Van'ımızın hayal ettiği bir çalışmaydı. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. İnşallah bittiğinde çift şeritli güzel bir yol olacak. Yaşam alanıyla Van'ımızın kültürüne, turizmine, ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda kentin trafiği için bir alternatif güzergah oluşturacak. Çevre yolu projesi de devam ediyor. Bu proje de çok anlamlı ve önemli. İnşallah bu sene büyük kısmını tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl içinde trafiğe açılmış olacak. Çevre yolu ve sahil yolunun bitmesiyle hem alternatif yol alanları açılacak hem de insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmış olacağız."

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