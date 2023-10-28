Van merkezli operasyonda patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi Van merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda içinde patlayıcı bulunan 31 düzenek, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Van merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda içinde patlayıcı bulunan 31 düzenek, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçunu işledikleri tespit edilen 17 şüpheli için Van merkezli 11 ilde 26 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde içinde el yapımı patlayıcı madde bulunan 31 düzenek, patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, dedektör, ruhsatsız tabanca, yivsiz av tüfeği, değişik çaplarda 153 tabanca fişeği ve 96 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 7'si de Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.