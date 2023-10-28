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        Vanlılar Filistin'e destek için yürüdü

        Van'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:49
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        Vanlılar Filistin'e destek için yürüdü
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        Van'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingle protesto edildi.

        Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek" yürüyüşü, Boyalar Camisi önünde başladı.

        Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, Sıhke Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail", "Van uyuma, Filistin'e sahip çık" sloganları attı.

        Beşyol Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra düzenlenen mitingde konuşan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Başkanı Mehmet Ali Uca, her zaman Gazze ve mazlum Filistin halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

        Filistin için seslerini duyurmaya devam edeceklerini ifade eden Uca, şunları kaydetti:

        "Filistin davasını sadece 70 yıllık bir dava olarak görmeyelim, insanlığın doğuşundan bugüne kadar süregelen bir davadır. Bu dava, yüce Rabb'imiz tarafından bizlerin imtihana alındığı bir davadır. Burada söyleyeceğimiz her söz, atacağımız her adım, haykıracağımız her söylem imtihanı geçeceğimiz durumlardır. Bu nedenle mücadelemizi kutsal bir mücadele olarak göreceğiz. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları yeni değil, tarihin ilk zamanlarından beri devam eden bir süreç. Gazze, Kudüs, Müslümanların onurudur. Onlar Müslümanların onuruna saldırıyor. Biz de ulaşabileceğimiz her noktaya ulaşacağız. Sesimizi duyuracağız."

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