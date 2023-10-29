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        Jandarma kontrolünde bulunan 4 alageyik, Van'da koruma altına alındı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince kamyonetin kasasında bulunan 4 alageyik, Van'da koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:45
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        Jandarma kontrolünde bulunan 4 alageyik, Van'da koruma altına alındı
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince kamyonetin kasasında bulunan 4 alageyik, Van'da koruma altına alındı.

        Hakkari'de Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, dün yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında bulunan 4 alageyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce Van'a getirilen geyikler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altına alındı.

        Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgedeki tüm yaban hayvanlarının bakımını yaptıklarını ve yaralı olanları tedavi ettiklerini söyledi.

        Merkezin ayrıca ekolojik dengenin bozulmaması için de çalışma yürüttüğünü belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Son olarak Irak sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla getirilirken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 canlı alageyik, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bize getirildi. Geyiklerin ilk muayenelerini yaptığımızda sadece nakliyeye bağlı yaralanmalar vardı. Alageyikler, Anadolu'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda da hem boynuzları hem de iskeletleri bulunmuştu. Bu da gösteriyor ki alageyiklerin öz vatanı bu coğrafya. Sınırda üretme istasyonları kurulmuş. Ülkemize de kaçak yollarla getirilirken yakalanmış. Merkezimizde onlar için özgür olabilecekleri bir yer hazırladık. Uzun süre bakıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile projeler hazırlayacağız. Gönlümüzden geçen, merkez bünyesinde bir üretme istasyonu kurmak ve eski vatanlarına yeniden kavuşmalarına olanak sağlamak."

        Aslan, duyarlılıklarından dolayı jandarma ekiplerine, vatandaşlara ve DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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