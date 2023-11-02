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        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 20 zanlı tutuklandı

        Van'da ekim ayında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:34
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        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 20 zanlı tutuklandı
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        Van'da ekim ayında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de düzenlenen 15 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 53 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

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