Van'da öğretmenlere doğum günü sürprizi

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, doğum günü olan öğretmenleri okullarında ziyaret ederek birlikte pasta kesti.

İpekyolu ilçesindeki Şehit Suat Surki İlkokulunda görevli Sema Aktaş, Hakan Altay ve Semra Durmaz için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Etkinliğe katılan Aras, doğum günü olan öğretmenleri tebrik etti, görevlerinde başarı diledi.

Yapılan sürpriz karşısında sevinç yaşayan öğretmenler de Aras ve meslektaşlarıyla hazırlanan pastayı kesti.

Aras, iletişime açık, birbirine saygı çerçevesinde yaklaşan idare ve öğretmen ilişkisinin başarının elde edilmesinde önemli olduğunu söyledi.

Eğitimciler olarak büyük sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Aras, şunları kaydetti:

"Aileler en değerli varlıklarını bize emanet ediyorlar. Bize düşen görev bu emanetleri çağın koşullarına göre sorumluluklarını bilen, milli ve ahlaki değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirmektir. Bunu en iyi şekilde yapmak zorundayız. Okul, veli ve öğrenci ilişkisini doğru bir iletişim zemininde yürütürsek hedefimize en kısa yoldan ulaşmış olacağız. Bunun koşulu ise huzurlu okul ortamından geçer. Yapılan etkinlik bu açıdan çok kıymetlidir ve önemlidir. Meslektaşlarımın doğum gününü kutluyor, yaşamlarında huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Aras, okuldaki idareci, öğretmen ve personele hediyeler takdim etti.